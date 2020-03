Cascavel tem 43 casos suspeitos de coronavírus

Um novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de Cascavel na tarde desta terça-feira (17) confirma que 43 pessoas estão com suspeita de coronavírus (covid-19) no município.

Conforme o boletim divulgado nessa segunda-feira, eram 22 pessoas. Em um dia o aumento no número de casos suspeitos passou de 100%.

Todos os pacientes estão em isolamento domiciliar e nenhum caso foi confirmado. Quatro casos já foram descartados.

Os exames para confirmação da presença do vírus nestes pacientes são enviados para o Lacen (Laboratório Central) do Paraná e o resultado não tem prazo certo.

Aulas suspensas

A Secretaria de Saúde de Cascavel confirmou nesta tarde (17), a suspensão das aulas na rede municipal a partir da próxima sexta-feira (20). A medida adotada segue as orientação do Ministério da Saúde como prevenção ao contágio do coronavírus.

Veja as outras medidas tomadas na entrevista coletiva com o Prefeito Leonaldo Paranhos, o Secretário de Saúde, Thiago Stefanello e com a equipe da secretaria de saúde: