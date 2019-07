Cascavel respira velocidade

O Kartódromo Delci Damian será palco das duas fases da 54ª Edição do Campeonato Brasileiro de Kart, principal competição de kart do País.

A primeira será realizada de 15 a 20 de julho e terá em sua programação as atividades das categorias cadete, mirim, júnior menor, júnior, codasur, KZ sênior, F4 graduados, F4 sênior e super F4.

Já a segunda fase será realizada de 23 a 27 e terá as atividades das categorias: Codasur Jr, KZ graduados, graduados, sênior A, sênior B, supersênior, supersênior máster, internacional ok, novatos, F4 supersênior e F4 supersênior máster.

Com processo de inscrição aberto ainda no dia 2 de maio, a competição – a maior do País para a modalidade – conta com a confirmação de mais de 400 pilotos, de 6 até 54 anos de idade.