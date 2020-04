Cascavel prevê obras e estudo para retomada econômica pós-covid

Cascavel – A Prefeitura de Cascavel prepara um pacote de ações para a retomada econômica que será lançado no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. O pacote inclui leis, terceirizações, contratação de força de trabalho, licitações e autorização de obras, entre outras atividades com objetivo de sair da crise desencadeada pelo avanço da pandemia do novo coronavírus.

O prefeito Leonaldo Paranhos explica que, desde o início da pandemia, quando medidas restritivas foram determinadas pelo COE (Centro de Operações Emergenciais), como forma de achatar a curva da doença e evitar um colapso no sistema de saúde, o Município já passou a estudar fórmulas para reduzir ao máximo o impacto negativo na economia local e retomar o crescimento econômico o mais rápido possível: “As prefeituras serão as ferramentas de retomada”, avalia.

Uma das ações nesse sentido foi a criação do Cadee (Comitê de Apoio e Defesa à Empresa e ao Emprego), que tem como foco discussões para preservar a economia e empregos.

A assinatura do estudo para a retomada econômica será na manhã do dia 30 de abril, em evento que vai reunir Acic, Amic, CDL e Sebrae. No mesmo dia, haverá a liberação de recursos para 30 startups que apresentem ações que fomentem a retomada econômica pós-crise.

Também serão autorizadas licitações e liberada ordens de serviços para a revitalização de vias públicas, entre elas as Avenidas Gralha Azul e Itália e a Rua Rio da Paz.

Outro projeto autorizado é a construção das alças de acesso à BR-277 pelo viaduto Olindo Periolo. A obra é em parceria com o governo do Estado.

Pós-crise

Um consultor especializado em pós-crise será contratado para traçar um panorama das principais atividades econômicas que foram afetadas pela crise causada pela pandemia. Com base nos estudos, o Município irá desenvolver mecanismos para que os segmentos se recuperem o mais rápido possível. “Precisamos saber quais os segmentos que foram mais atingidos”, explica o prefeito.

O Banco da Mulher receberá, também no dia 30 de abril, uma van que será um banco móvel para financiar projetos de empreendedoras locais.

No dia 1º de maio, o prefeito anuncia oficialmente uma frente social de trabalho que irá garantir, temporariamente, renda para pessoas desempregadas. Elas irão promover limpezas em espaços públicos como parques e praças. Com critérios para seleção, o Município irá pagar um salário para pessoas que estiverem desempregadas e sem receber seguro-desemprego.

Também no dia 1º de maio serão anunciadas as obras de revitalização das Avenidas das Torres, Interlagos, Leonardo da Vinci e Papagaios, além da entrega de um britador que será usado na pavimentação das estradas rurais.