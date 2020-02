Cascavel pede ao Estado repasse de R$ 1 milhão por mês para hospital

Cascavel – Para manter o atendimento do Hospital de Retaguarda, que deve começar a atender até o fim deste ano, o Município de Cascavel solicitou à Secretaria de Estado da Saúde um repasse mensal de R$ 1 milhão.

Para que a reivindicação seja atendida, o Município deverá encaminhar uma planilha de custos e serviços que serão prestados.

A data de início do atendimento depende da conclusão da reforma da UPA Brasília, que seria concluída em março mas teve novo atraso. A partir da conclusão, a estrutura volta à UPA e libera o prédio para reforma e adequação ao hospital. A estimativa é de que essa reforma demore de 30 a 60 dias.

“Tivemos reuniões com Beto Preto [secretário de Saúde do Estado], que concordou com a possibilidade de convênio entre o hospital e o Estado. Embora aberto pelo Município, o hospital realizará procedimentos de responsabilidade do Estado”, explica o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC).

A estrutura do antigo Jácomo Lunardelli atenderá também pacientes encaminhados pelas cidades de Santa Tereza do Oeste, Catanduvas e Lindoeste. A gestão ficará por conta do Consamu (Consórcio Intermunicipal Samu Oeste). “Não tem como o Município pagar tudo sozinho. Entendemos que há uma demanda muito grande do Estado, mas precisaremos desse repasse. Vamos apresentar os documentos cobrados e aguardar um posicionamento. A resposta que já tivemos foi muito positiva. Por meio da portaria de implantação do hospital, é possível o repasse”, acrescenta Paranhos.