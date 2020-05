Cascavel inicia terceira etapa de vacinação contra influenza na próxima semana

A 3ª etapa da Campanha de Vacinação Contra a Gripe começará na segunda-feira (11) em Cascavel. No total, serão 37 pontos de imunização no Município, incluindo nove no interior, sendo todos em unidades de saúde. O atendimento será das 8h às 16h45.

Vale destacar que o Dia D da Campanha, que seria realizado neste sábado (9), foi cancelado pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil.

Nos dias 11 a 17 de maio, serão vacinadas as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, portadores de deficiência, gestantes em qualquer fase de gravidez e puérperas com até 45 dias após o parto.

Para esses públicos, será necessário apresentar um documento para provar a idade e os educadores devem apresentar algum documento que comprove vínculo com instituição de ensino. Os locais de vacinação serão somente as unidades de saúde.

Confira aqui o vídeo da Coordenadora do PMI, Cristina Carnaval