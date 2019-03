Cascavel Futsal x Umuarama, hoje, é reencontro com Nei Victor na Neva

Cascavel – Autor da maior goleada na estreia da Série Ouro do Paranaense de Futsal 2019, o Cascavel Futsal receberá nesta sexta-feira o time que venceu pela menor diferença de gols na 1ª rodada, o Umuarama. Entretanto, o duelo, marcado para as 19h30, no Ginásio da Neva, pela 2ª rodada, está longe de ficar nessa definição.

As duas equipes são velhas conhecidas no esporte. Já decidiram os títulos em 2005 e 2007, com uma conquista para cada lado. Nessas duas decisões, e em todas que a equipe cascavelense participou nos últimos 23 anos, Nei Victor era o treinador da Serpente. Agora no time umuaramense, ele fará seu primeiro jogo contra sua ex-equipe, nesta sexta-feira.

No último fim de semana, pela 1ª rodada, o Cascavel goleou o Palmas por 7 a 2 e o Umuarama venceu o Matelândia por 4 a 1. Nesta sexta, os torcedores ainda podem adquirir ingressos antecipados ao preço promocional de R$ 20. Na bilheteria da Neva os valores serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).