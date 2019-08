Cascavel Futsal assume a liderança da Liga Nacional

A uma rodada para o fim da primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal), o Cascavel Futsal assumiu a liderança da competição. A vitória por 5 a 2 sobre o São José (SP), no Ginásio da Coopavel, na noite desse sábado (24), aliada a outros resultados na 17ª rodada, permitem a time cascavelense iniciar a semana de trabalhos no topo da classificação.

O jogo com o São José foi o último do Cascavel na primeira fase, já que folgará na última rodada, toda marcada para o dia 6 de setembro. Algumas equipes, entretanto, ainda atuarão pela competição antes da rodada final, por rodadas atrasadas.

Enquanto esses jogos não ocorrem, principalmente os envolvendo os líderes da Liga, o time cascavelense desfruta da primeira posição e treina para se preparar para as oitavas de final, que será no cruzamento olímpico (1ºx16º, 2ºx15º e assim por diante) entre os 16 times que avançarem.

O próximo compromisso do Cascavel Futsal será terça-feira (27), pelo Campeonato Paranaense, em clássico com o Marechal, às 19h30, no Ginásio da Coopavel. Até lá, a Serpente deverá permanecer como líder da Liga Nacional.