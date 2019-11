Cascavel de Ouro tem vitória de Gabriel Correa e Daniel Kaefer

A dupla formada pelo goiano Gabriel Correa e pelo cascavelense Daniel Kaefer venceu a 33ª Cascavel de Ouro. Pilotando um Ford New Fiesta, eles completaram 111 voltas em 3h00m30s229, chegando com uma vantagem de apenas 1s237 sobre a dupla formada pelo gaúcho Fabiano Cardoso e pelo pernambucano Beto Monteiro, que pilotaram um Hyundai HB20. Na terceira colocação se classificou o trio de Toledo formado pelos gêmeos Ricardo e Sperafico e por Miguel Laste, com um Ford Ka.

A edição deste ano foi uma das melhores de todos os tempos. Teve sete líderes e ultrapassagens a todo instante. A definição do vencedor só começou a se desenhar na volta 100, quando Gabriel Correa ultrapassou Beto Monteiro, depois de 13 voltas de disputas.

Ao comemorar sua primeira conquista na Cascavel de Ouro, Gabriel frisou que este é um ano de ouro. Ele se sagrou tricampeão do Turismo Nacional, título conquistado em outubro em Cascavel, e agora coloca seu nome na galeria de campeões, que inclui o tricampeão Nelson Piquet, ganhador da prova em 1976. “Na última meia hora de corrida, eu era o mais rápido e fui passando um a um para chegar à vitória”, diz Gabriel.

Já Daniel Kaefer, que se tornou bicampeão da Cascavel de Ouro (venceu em 2014, correndo em dupla com Leandro Zandoná), diz que sofreu um pouco no fim da corrida, quando estava nos boxes torcendo para que Gabriel ultrapassasse Beto Monteiro. “Fizemos um bom trabalho de pista, caímos para décimo depois da primeira parada e nos recuperamos aos poucos. Fomos muito consistentes”, destacou Daniel.

Resultado final da 33ª Cascavel de Ouro

1º) Gabriel Correa/Daniel Kaefer (GO/PR), New Ka, 111 voltas em 3h00m30s229

2º) Fabiano Cardoso/Beto Monteiro (RS/PE), HB20, a 1s237

3º) Rodrigo Sperafico/Ricardo Sperafico/Miguel Laste (PR), Ford Ka, a 29s382

4º) Pierre Sabbah/Fábio Lobo (SC), Gol, a 29s474

5º) Ariel Barranco/Rafael Barranco (PR), Gol, a 29s908

6º) Alisson Nurnberg/João Paulo Naumes (PR), Gol, a 1m19s027

7º) Gustavo Magnabosco/Eduardo Berlanda/Juninho Berlanda (SC), Gol, a 1 volta

8º) Wanderson Freitas/Leandro Freitas (MG), Gol, a 1 volta

9º) Pablo Alves/Renato Braga/Lamartine Pinote (GO/GO/SP), Mobi, a 1 volta

10º) Ale Souza/Cristiano Bornemann (PR), Fiesta, a 1 volta

11º) Alan Aquilo/Natan Sperafico (PY/PR), Ka, a 1 volta

12º) William Gaiewski/Eduardo Fuentes (RS), Onix, a 2 voltas

13º) Marcos Paioli/Peter Gottschalk (SP), Up, a 2 voltas

14º) Caíto Carvalho/Tiago Tambasco (PR/MG), HB30, a 3 voltas

15º) Afonso Bastos/Alexandre Bastos (SC), Gol, a 3 voltas

16º) David Dal Pizzol/Edoli Caus Junior (SC/PR), Gol, a 4 voltas

17º) Gelmar Chimiel Júnior/Gilliard Chimiel (PR), Gol, a 4 voltas

18º) Eduardo Pimenta/Miguel Galli (PR), Gol, a 5 voltas

19º) Rogério dos Santos/Dorivaldo Gondra (PE), Fiesta, a 7 voltas

20º) Felipe Rabelo/João Lemos (RS/POR), Mobi, a 8 voltas

21º) Adriano Rabelo/Luiz Sena Júnior (CE/RS), HB20, a 8 voltas

22º) Cido Morais/Danis Ogliari/Roney Ribeiro (PR), Gol, a 9 voltas

23º) Leonardo Sanchez/Lucas Daleffe/Luc Monteiro (SP/PR/PR), Gol, a 13 voltas

24º) Fernando Júnior/Roger Sandoval (RS), HB20, a 13 voltas

25º) Mauricio Deckmann/Fernando Vaz (RS/UR), New Fiesta, a 15 voltas

26º) Marcelo Beux/Anderson Portes/Juliano Bastos (PR), Celta, a 19 voltas

27º) Lorenzo Massaro/Wellington Cirino (PR), Gol, a 23 voltas

28º) Beto Pontes/Leandro Reis (CE/GO), Mobi, a 28 voltas

29º) Leandro Totti/Lucas Inoue (PR), Gol, a 32 voltas

30º) Gefferson Lima/Naor Petry (PR/SC), Gol, a 39 voltas

31º) Luiz Carlos Ribeiro/Peter Ferter (RS/MS), Ka, a 46 voltas

32º) Marcel Sedano/Edson Bueno (SC/PR), Gol, a 47 voltas

33º) Odair dos Santos/Thiago Klein/Edgar Favarin (PY/PR/PR), HB20, a 54 voltas

34º) Beto Fonseca/Guilherme Salas (SP), Gol, a 60 voltas

35º) Jorge Martelli/Michel Giusti (SC), Gol, a 64 voltas

36º) Reinaldo Halmenschlager/Ilke Halmenschlager (RS), HB20, a 64 voltas

37º) Dave Sharp (RJ), Gol, a 66 voltas

38º) Rafael Lopes/R. Teixeira (SP), Onix, a 68 voltas

39º) Guto Baldo/Gastão Weigert (PR/SC), Kwid, a 70 voltas

40º) Wilton Pena/Gustavo Favoreto (MG), Gol, a 74 voltas

41º) Paulo Bento/Leandro Zandoná (PR), Onix, a 77 voltas

42º) Carlos Machado (PE), Ford Ka, a 77 voltas

43º) Fábio Tokunaga/Marlon Bastos (PR), Gol, a 82 voltas

44º) Niju Júnior/Henrique Basso (SC), Gol, a 86 voltas

45º) César Fonseca/Thiago Camilo (SP), HB20, a 96 voltas

46º) Diego Barroso/Kleber Eletric (PR/SP), Gol, a 96 voltas

47º) Alexandre Zaiczuk/Ivan Salgado (SP/RJ), HB20, a 100 voltas

48º) Paulo Henrique Costa/Marcos Cortina (PR), Gol, a 104 voltas

49º) Rafael Colombari/Rafael Bonilha (PR), Up, a 105 voltas

50º) Rogério Cruzeiro/Fernando Bergorg/Matias Pinheiro (GO), Ka, a 106 voltas

51º) Luís Filgueira/Rodrigo Moreno (MG/SP), Gol, a 108 voltas

52º) Edson dos Reis/Lucas Bornemann (PR), Celta, a 108 voltas

53º) Evandro Maldonado/Roberto Bonato/Bruno Nascimento (PR), Gol, a 110 voltas

54º) Alexandre Zaiczuk/Ivan Salgado (SP/RJ), HB20, a 110 voltas

55º) Marcelo Pirillo/Vitor Pirillo/Millan Pirillo (GO), Onix, a 110 voltas

Excluído da prova

56º) Fausto de Luca/Eduardo Pavelski (SC), Gol – Saiu do boxe com sinal vermelho