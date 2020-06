Cascavel confirma 15ª morte por coronavírus

O município de Cascavel confirmou neste domingo (14) o 15º óbito causado pela infecção por Covid-19. Trata-se de uma mulher de 77 anos, que teve o início dos sintomas no dia 04, foi internada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Brasília dia 07 com febre, tosse, dispneia, e raio-x do pulmão característico para a doença.

A paciente foi a óbito na quinta-feira (11) e tinha histórico de doença cardiovascular, uso de oxigenioterapia domiciliar devido a cirurgia de troca valvar em fevereiro.

O teste rápido para Covid-19 foi realizado no dia 10 e o resultado foi NEGATIVO no procedimento realizado pelo Laboratório Municipal. Mas o exame confirmatório RT-PCR para Covid feito no dia 11 (pós morte) apresentou resultado POSITIVO neste domingo (14).

Atualização sobre a Covid-19

O secretário de Saúde Thiago Stefanello fará neste domingo (14) uma atualização sobre a Covid-19 em Cascavel e também detalhará o decreto que entra em vigor na segunda-feira (15). A live está marcada para as 17 horas, através dos canais oficiais da Prefeitura.