Cascavel começa a discutir a implementação do Transforma

Cascavel – Um encontro de sensibilização com professores das redes municipal e estadual de ensino e integrantes do COB (Comitê Olímpico do Brasil) deixará o clima de Jogos Escolares mais próximo de Cascavel nesta sexta-feira, na Prefeitura de Cascavel.

Das 8h30 às 11h o encontro no Paço municipal discutirá a implementação do Transforma – o Programa de promoção dos Valores Olímpicos do COB – nas escolas da cidade.

A iniciativa, que ocorrerá no auditório da prefeitura, faz parte das ações dos Jogos Escolares da Juventude, que terão uma de suas regionais sediada em Cascavel, no período de 2 a 6 de setembro.

Com objetivo de engajar os professores para a implantação dos cursos VOV (Valores Olímpicos para a Vida) e Cievo (Curso de Iniciação Esportiva e Valores Olímpicos), o COB vai apresentar o Transforma para diretores, coordenadores pedagógicos e professores para que possam participar das turmas dos cursos desenvolvidos pelo COB.