Carioca quebra recorde nacional no Mundial de Levantamento de Peso

Rio de Janeiro – O Brasil obteve um grande resultado, ontem (26), no Mundial de Levantamento de Pesos, que está sendo disputado em Pattaya, na Tailândia. Na categoria até 87 kg, a carioca Jaqueline Ferreira levantou 235 kg na soma de arranco e arremesso, terminando a competição em sexto lugar.

O melhor desempenho de Jaqueline foi no arranco (107 kg), em que ela quebrou o recorde brasileiro da prova e ficou a apenas três quilos da medalha de bronze. Já no arremesso, a atleta registrou a marca de 128 kg.

A prova foi marcada pelo excelente desempenho das asiáticas e das sul-americanas. China e Coreia do Norte ficaram com as medalhas de ouro e prata, respectivamente, enquanto Equador, Chile e Venezuela terminaram na terceira, quarta e quinta colocações.

Jaqueline é uma das principais atletas da história do levantamento de pesos brasileiro, tendo participado das últimas duas edições dos Jogos Olímpicos, em Londres 2012 e no Rio de Janeiro 2016.