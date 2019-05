Caratê tradicional

Anfitriã do Campeonato Paranaense de Karatê-Do Tradicional, no fim de semana, a equipe da Academia Dojô de Karatê Shotokan, comandada por Volmir Mazieiro, foi a campeã geral da competição, que foi seletiva para a seleção estadual no Campeonato Brasileiro da modalidade, que será em João Pessoa (PB), de 10 a 14 de julho.

O troféu de segundo lugar por equipes no Paranaense foi para Apucarana e o de terceiro lugar para Fazenda Rio Grande – Atalaia, em quarto, e Curitiba, em quinto, completaram o top 5 da classificação.

Isadora Cantú (10/11 anos), João Carlos Chiocca Martelli (máster e adulto), Rafael Trentim Gomes Faria (12 anos), Wesley Maziero (14 anos), Luis Henrique Martins dos Santos (15 anos), Adelino Luiz Braz Junior (18 a 44 anos adulto), Volmir Maziero (master e adulto), Kamily Vanso Garbin (15 anos) e Luiza Bonete Rimoldi (10 anos) venceram no Kata Equipe.

Os caratecas Hudson Campos Braz (master e adulto), Gabriel Pietracatella Pimentel (6/7 anos), Maycon Pimentel da Cruz (18 a 44 anos/adulto), Lorenzo Zeilmann (5 anos), Hudson Campos Braz Filho (18 a 44 anos/adulto), João Antônio Braggio Lopes (10 anos), Victor Hugo Lopes de Araújo (9 anos), Pablo Juliano Ribinski (12 anos), Artur Luiz Bortoli (9 anos) e Miguel Bonete Rimoldi (8 anos) também conquistaram medalhas.

Os primeiros colocados das modalidades Kata Equipe e Em-bu duplas agora aguardam a convocação para a seleção paranaense que disputará o Brasileiro na Paraíba.