CAP | Elenco principal se apresenta nesta segunda-feira

Depois de mais uma temporada vitoriosa em 2019, com a conquistada da Copa do Brasil, um ano depois de faturar a Sul-Americana, o Athletico-PR iniciará os trabalhos com técnico novo em 2020 na segunda-feira (6), quando o elenco principal do Furacão se apresentará ao técnico Dorival Júnior (foto) no CT do Caju. Este ano, o CAP vai disputar com seus principais jogadores a Supercopa, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Brasileirão. O primeiro compromisso será no dia 16 de fevereiro (domingo) em Brasília (DF), no Estádio Mané Garrincha, e já com um título em jogo, o da Supercopa, contra o campeão brasileiro Flamengo.

