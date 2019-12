CANESIN | “Volto ao Brasil para jogar em outro um grande clube”

O Athletico anunciou a contratação do meio-campista Fernando Canesin, de 27 anos. O jogador, que conta com passagens por equipes da Bélgica, assinou com o Furacão até dezembro de 2021. Brasileiro de Ribeirão Preto (SP), ele foi para a Bélgica em 2009 e iniciou sua trajetória profissional no Anderlecht na temporada 2010/2011. Em agosto de 2013, o meia se transferiu para o Oostende, também da Bélgica, onde estava até ser contratato pelo Furacão. Somando as passagens pelas duas equipes, o meia participou de 286 jogos, com 26 gols e 57 assistências. “Foram dez anos e muita experiência. Foi um país que me recebeu muito bem com passagens por dois grandes clubes. Agora volto para o Brasil para jogar em outro um grande clube”, disse.