Campeonatos na Europa tem fim de semana de duelos repletos de rivalidade

Zurique – O futebol europeu terá um fim de semana de clássicos repletos de rivalidade. Será assim na Alemanha, em Portugal e na Itália. No país germânico, haverá a partida mais esperada da Bundesliga 2019/20, entre o líder Bayern de Munique e o vice-líder RB Leipzig, às 14h (de Brasília) deste domingo (9), pela 21ª rodada da competição.

Separados por um ponto de diferença, 42 a 41, os gols dos artilheiros Robert Lewandowski e Timo Werner, de Bayern e RB, respectivamente, farão a diferença para buscar os três pontos.

O time de Munique vem de três vitórias seguidas, com 12 gols marcados e apenas um sofrido. Tem ainda o melhor ataque e a segunda melhor defesa do Alemão. Já o time da franquia de energéticos Red Bull está há três jogos sem vencer, o que lhe tirou da primeira posição da classificação.

Em Portugal, o duelo também será entre os dois primeiros colocados da classificação, mas na casa do vice-líder Porto, às 17h30 (de Brasília) deste sábado. O líder Benfica visitará o arquirrival no “O Clássico” com seis pontos de vantagem na classificação, e dono do melhor ataque e da melhor defesa do Campeonato Português.

Já na Itália o duelo será o “Derby della Madonnina”, ou o “Dérbi de Milhão”, entre Internazionale e Milan, às 16h45 (de Brasília) deste domingo (9), no San Siro, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. Destaque para o duelo particular entre o “nerazzurro” Romelu Lukaku e o “rossonero” Zlatan Ibrahimovic. O belga marcou 16 gols na competição, enquanto o sueco tem dois desde o retorno ao Milan, em cinco jogos disputados. A Internazionale é a vice-líder da classificação com 51 pontos e Milan é o oitavo colocado com 32. A Juventus lidera o Italiano com 54.