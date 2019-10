Campanha de vacinação contra o sarampo começa no dia 7

Toledo – Começa no dia 7 de outubro a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo e segue até o dia 25 em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde). O atendimento será no horário normal de cada unidade e direcionado a crianças com no mínimo seis meses de vida e que ainda não completaram cinco anos de idade. Serão vacinadas apenas crianças que ainda não receberam dose da vacina. É obrigatório levar o cartão de vacinação e um documento.

No sábado dia 19 de outubro ocorre o Dia D. Nesse dia, todas as UBS ficarão abertas das 8h às 17h exclusivamente para aplicação de vacina contra o sarampo. Serão atendidas apenas as crianças na faixa etária da campanha. O objetivo do Dia D é facilitar aos responsáveis que trabalham em horário comercial para que possam vacinar as crianças sem precisar faltar no trabalho.

De acordo com a enfermeira Rosana Cerbarro, do Setor de Epidemiologia de Toledo, é importante vacinar as crianças visto que são mais suscetíveis a contrair o sarampo, bem como haver agravamento por consequência da doença. “O sarampo é uma doença altamente infecciosa e sua transmissão acontece de forma semelhante à gripe, por secreções respiratórias, como espirro, tosse e outros. Pode evoluir para complicações graves inclusive óbito, principalmente nas crianças”, alerta.

Casos recentes

Desde 2016 o Brasil possuía o certificado de erradicação do sarampo, no entanto, em 2018 começaram a surgir casos da doença em alguns estados do País, inclusive no Paraná. Rosana explica que “isso acontece porque há pessoas que não estão vacinando os filhos ou a elas mesmas. Felizmente não temos casos registrados em Toledo, mas é essencial que se mantenham as vacinas em dia”.

Os casos de sarampo triplicaram em uma semana no Paraná, passando de 13 para 39, em dez cidades diferentes. O Brasil registra 4.507 casos confirmados de sarampo em 19 estados, conforme dados consolidados até 21 de setembro.