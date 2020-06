Caminhoneiros serão testados para covid-19 na BR-277 em Cascavel durante o feriado

Durante o feriado prolongado, as equipes da Ecocataratas vão continuar com as ações de apoio voltadas aos profissionais de transporte de cargas na BR-277. Na sexta-feira (12) das 8h30 às 12h no posto de fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal), em Cascavel – localizado na BR-277 Km 580 – os caminhoneiros receberão orientações para prevenir o novo coronavírus, kits de higiene com máscara e álcool em gel, lanches e ainda terão a opção de realizar um teste rápido para detecção do covid-19.

Desde o início da pandemia, a Ecocataratas com o apoio do Sest/Senat e da PRF já atenderam mais de cinco mil profissionais que não pararam suas atividades, além das orientações e da entrega de kits de higiene e lanches, 1.960 pessoas foram vacinadas contra a gripe H1N1 na BR-277.

Serviço

A orientação é para que as pessoas fiquem em casa durante este feriado prolongado, mas quem precisar viajar terá à disposição toda oferta de serviços essenciais prestados pela Ecocataratas, que inclui atendimento médico, socorro mecânico e monitoramento da rodovia por viaturas de inspeção e por câmeras do Centro de Controle de Operações. Os serviços funcionam 24 horas e podem ser acionados pelo 0800 450 277.

Além disso, a concessionária reforçou a higienização nos postos de serviços e as 06 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) estão em funcionamento e contam com banheiros, água, álcool em gel e informações sobre as condições de tráfego na rodovia.

Campanha do agasalho

As nossas bases também são pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho e até o dia 20 de junho irão receber doações de roupas, calçados e cobertores. Colabore com essa iniciativa, serão contemplados com as doações, famílias em vulnerabilidade social atendidas pelo Programa de Voluntariado Paranaense (Provopar) e distribuídas as instituições parceiras em municípios localizados entre Foz do Iguaçu e Guarapuava. É preciso estar de máscara para acessar os SAUS e se possível, as roupas devem ser higienizadas antes da entrega.

Para mais informações sobre a Ecocataratas acesse o site www.ecocataratas.com.br, por meio do Twitter: @ecocataratas ou no Instagram: @ecocataratas_ acompanhe as nossas redes sociais e fique bem informado. Para entrar em contato com a concessionária ligue para o 0800 450 277.