Calda pode combater pragas e doenças em pomares

Um curso realizado com pequenos produtores de Santa Helena abordou a preparação de caldas para controle de pragas e doenças em pomares e hortas. Os participantes fizeram a calda bordalesa e a sulfocálcica, com observância aos componentes e dosagem adequada de acordo com cada cultura. O treinamento foi realizado na propriedade de Adelmo Freiberger, e contou com a participação de outros 17 agricultores.

Os participantes são atendidos pelo projeto da Biolabore (Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná) em parceria com Itaipu Binacional, pelo Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável.

Durante a atividade, os agricultores tiveram a oportunidade de conhecer um pouco da história das caldas e seus benefícios para o controle de pragas e doenças em pomares e hortas. Também puderam aprender na prática como fabricar os produtos, a dosagem correta e a melhor forma e época de aplicação, de acordo com a cultura. O curso contou com o apoio dos técnicos de Biolabore, Faguiner Araújo e Maria Helena da Cruz.

Os produtos são uma excelente alternativa para reduzir a utilização de agrotóxico nas propriedades, segundo a tecnóloga em Agroeocologia da Biolabore Maria Fabiana de Brito.

O objetivo da capacitação foi ensinar e incentivar os agricultores a produzir seus próprios insumos. O resultado esperado é a diminuição no custo de produção e de compra. Além disso, como as caldas bordalesa e sulfocálcica são pouco tóxicas, são permitidas, inclusive, em sistema orgânico.