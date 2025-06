Pelo 12º ano seguido, Toledo conquista o 1º lugar no ranking do VBP no Paraná

Toledo - Toledo reforçou nesta quarta-feira (18) uma posição que já virou tradição no cenário agropecuário paranaense: a liderança estadual no Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP). Com um desempenho que alcançou exatamente R$ 4.720.354.755,04 na safra 2023/2024, o município conquistou o primeiro lugar pelo 12º ano consecutivo, segundo dados preliminares divulgados pela Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab). O volume representa um crescimento de 2,79% em relação ao ciclo anterior.

O levantamento, elaborado anualmente pelo Departamento de Economia Rural (Deral) da Seab, considera o faturamento total das propriedades rurais, incluindo agricultura e pecuária. Desde que a série histórica começou, em 1997, Toledo figurou no topo do ranking estadual em 26 das 28 edições — foi desbancada apenas em 2009 e 2012, por Castro, que hoje ocupa a terceira posição, com R$ 3.620.285.888,11.

As cadeias da suinocultura e da avicultura, responsáveis, juntas, por aproximadamente 82.28% do VBP municipal, seguem sendo as principais cadeias produtivas no resultado. A suinocultura sozinha movimentou R$ 1.854.573.702,23, o equivalente a 40,93% do total, enquanto a avicultura gerou R$ 1.150.573.373,95, representando 25,06%. Na agricultura, soja e milho — bases da ração que alimenta os plantéis locais — também se destacaram, com 254.520 toneladas de soja comercializadas por R$ 500.513.580,00 (10,90%) e 613.060 toneladas de milho vendidas por R$ 378.025.560,00 (8,23%).

Celebração

Ao comentar os resultados do VBP de Toledo, o secretário da Agricultura e Proteína Animal, Luiz Carlos Bombardelli, destaca que o crescimento surpreendeu, mesmo diante de um cenário de incertezas.

“Havia uma expectativa positiva, mas sempre ficava a preocupação de quanto os outros municípios cresceram”, relata. “Esse bom desempenho se deve principalmente à força da pecuária, que seguiu em expansão no ano passado, enquanto que a produção de grãos teve estabilidade ou leve queda”, observa.

O secretário enfatiza que o município busca estruturar políticas públicas para garantir a continuidade do crescimento, com foco especial em duas frentes: a recuperação da produção leiteira e a solução dos passivos ambientais da suinocultura.

“Na questão do leite, contratamos uma médica veterinária para atuar diretamente com os produtores, da porteira para dentro. A ideia é que estes pecuaristas tenham uma gestão melhor e possam faturar mais”, observa.

“Quanto à suinocultura, é preciso que o problema dos dejetos seja resolvido, sem o que o produtor não consegue ampliar sua granja”, salienta, informando que a administração municipal promoverá um workshop sobre biometano no próximo dia 24 de junho.