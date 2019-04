Cafelândia está presente na Marcha em Defesa dos Municípios

O prefeito de Cafelândia, Dr. Franus, está participando da XXII Marcha em Defesa dos Municípios, em Brasília. O evento é realizado pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios) e tem o objetivo de discutir questões que influenciam o dia-a-dia dos Municípios e apresentar reivindicações do movimento municipalista ao Governo Federal.

O prefeito comentou a importância de parcerias, como a do deputado federal Sérgio Souza (MDB-PR) no fortalecimento do município. “Nós dependemos de parcerias para conquistarmos recursos para Cafelândia e estamos buscando isso através de conversas e reuniões com autoridades estaduais e federais”, fala Dr. Franus.

A Marcha, que deve receber mais de 5 mil prefeitos de todo Brasil, conta com mais de 8 mil inscritos se encerra amanhã, 11.