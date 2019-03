Cascavel Futsal: Busca pelo hexa começa na Neva

A Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal 2019 começa neste sábado para o Cascavel, maior vencedor da competição com cinco títulos (2003, 2004, 2005, 2011 e 2012). A busca pelo hexa terá início no Ginásio da Neva, contra o Palmas, às 19h30.

Em busca de retomar a hegemonia estadual, o time cascavelense apostou na renovação do seu elenco e numa nova comissão técnica. Cassiano Klein foi escolhido para comandar a equipe, juntamente com ele vieram o auxiliar técnico Eliabe Figueiredo e o preparador físico Márcio Batuta.

A diretoria da serpente também ampliou os cargos dentro da comissão. Na parte clínica, os atletas passaram a contar com o acompanhamento diário do fisioterapeuta Anderson Nogueira. Na parte tática, o auxiliar técnico Eliabe Figueiredo acumula a função de analista de desempenho.

Para dentro das quatro linhas algumas contratações também chamaram a atenção da torcida. O pivô Diego e o ala Eder acumulam passagens pela seleção brasileira, enquanto o fixo Wilsinho foi finalista da Taça Brasil e da Liga Nacional em 2018.

O retorno do goleiro Alê Falcone, também foi comemorado pela torcida tricolor. Ao todo, apenas seis jogadores permaneceram da temporada passada e 15 foram contratados. O último foi o fixo Carlão, que defendeu a Assoeva na temporada passada.

Samurai experiente

Dentre os remanescentes no elenco cascavelense, está o experiente fixo Issamu, que disputará seu 23º estadual no Paraná. “A cada ano a competição fica mais difícil e este tem tudo para ser o maior campeonato de todos os tempos, por isso temos que apostar e muito na força do Cascavel dentro de casa”, destaca o Samurai, de 40 anos e desde 2007 na Serpente.

Novatos

Dentre os novatos do elenco tricolor, que nunca disputaram o Paranaense, estão o ala Wilsinho e o fixo Gustavo Saraiva, que destaca saber da força do Campeonato Paranaense: “Antes de vir pra cá, conversei com pessoas que atuavam aqui no Paraná e o que me passaram é que a exigência aqui é maior, minha expectativa é muito grande”, diz o jogador, que em 2018 defendeu a Associação Parobeense, no Rio Grande do Sul.

INGRESSOS A R$ 20

Para este primeiro jogo oficial do novo Cascavel Futsal a diretoria disponibiliza ingressos antecipados até às 17h deste sábado com preço promocional de R$ 20. Na bilheteria da Neva, na hora do jogo, os valores serão R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia).