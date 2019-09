Brasileiras iniciam em Osaka a última etapa da Copa do Mundo

Tóquio – Depois de passar por Hamamatsu e Sapporo, a seleção brasileira de vôlei feminino inicia na madrugada desta sexta-feira (27) seus últimos três jogos na Copa do Mundo na cidade de Osaka, no Japão. As brasileiras enfrentam a equipe de Camarões às 2h (de Brasília), em duelo com transmissão ao vivo da SporTV 2.

No mesmo dia, mas às 23h, o Brasil enfrentará a Coreia do Sul, e depois encerrará participação no domingo (29), contra a Rússia, às 2h.

Na classificação geral, o Brasil aparece em quinto lugar, com 15 pontos (cinco vitórias e três derrotas). A China, única equipe invicta, lidera, com 23 pontos. Os Estados Unidos estão em segundo lugar, com 20, a Rússia aparece em terceiro lugar, com 19, e a Holanda em quarto, com 16 e a mesma campanha das brasileiras.

Na Copa do Mundo, 12 seleções se enfrentam e a equipe que somar o maior número de pontos se sagrará campeã. A competição conta com a atual campeã mundial (Sérvia), o Japão (país sede) e as duas melhores seleções de cada continente no ranking mundial.