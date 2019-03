Brasileiras garantem índice para o Mundial e o Pan

Os resultados das mulheres do atletismo foram destaque no fim de semana. Fernanda Raquel Borges (foto) e Andressa de Morais, no lançamento do disco, e Vitória Rosa, nos 100m, obtiveram índices para o Mundial de Doha, no Qatar, de 27 de setembro a 6 de outubro, e para os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, de 27 de julho a 10 de agosto. Fernanda foi medalha de prata no San Diego State Aztec Track and Field Invitational com um lançamento de 62,76m; Andressa venceu o 4º Torneio Atletismo Paulista com um lançamento de 62,32m; e Vitória venceu os 100m do 4º Torneio Atletismo Paulista 11s22.