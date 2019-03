Brasil terá três representantes na arbitragem da Copa América

Rio de Janeiro – O Brasil terá três representantes entre os árbitros para a Copa América de 2019. A Conmebol divulgou ontem a relação do grupo de arbitragem para a competição que será disputada em solo nacional. O país sede terá Wilton Pereira Sampaio, Raphael Claus e Anderson Daronco no torneio com início marcado para 14 de junho.

Além do trio de arbitragem, o Brasil tem também três assistentes na relação divulgada pela entidade sul-americana no início da tarde: Rodrigo Correa, Marcelo Van Gasse e Kleber Lúcio Gil.

Ao todo, a Conmebol divulgou uma relação com 46 nomes, sendo 23 árbitros e 23 assistentes. Fora os brasileiros, a lista tem como destaque o argentino Néstor Pitana, que apitou a vitória por 4 a 2 da França sobre a Croácia, na final da Copa do Mundo de 2018. Somente Brasil, Argentina, Chile e Colômbia vão contar com três árbitros principais no torneio continental.