Brasil luta por título inédito nos dois naipes

Rio de Janeiro – As seleções feminina e masculina de vôlei lutarão em 2019 pelo título inédito da Liga das Nações. Entre as mulheres, o time comandado pelo treinador José Roberto Guimarães fará sua estreia no dia 21 de maio, às 20h, contra a China, atual campeã olímpica, no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília (DF). Já o grupo masculino, liderado pelo técnico Renan, terá como primeiro adversário os Estados Unidos no dia 31 de maio, em Katowice, na Polônia.

Em 2018, no primeiro ano da Liga das Nações – a competição entrou no calendário internacional unificando a Liga Mundial, que era realizada no masculino, e o Grand Prix, para seleções femininas –, o Brasil foi o quarto colocado nos dois naipes. Na ocasião, as etapas brasileiras ocorreram em Goiânia (GO) e Barueri (SP).

Este ano, a cidade de Brasília (DF) receberá os primeiros confrontos da seleção feminina na temporada de 2019, de 21 a 23 de maio. Os adversários da equipe dirigida pelo técnico José Roberto Guimarães serão as seleções da China, República Dominicana e Rússia.

No masculino, na primeira etapa da Liga das Nações, além dos Estados Unidos, os brasileiros também enfrentarão as seleções de Austrália e Polônia, atual campeã mundial.

Depois, então, a seleção masculina terá duas etapas seguidas ao lado do seu torcedor. Cuiabá (MT) receberá o grupo comandado pelo técnico Renan de 21 a 23 de junho, contra Bulgária, Alemanha e Rússia, enquanto Brasília voltará a sediar uma etapa, desta vez masculina, nos dias 28, 29 e 30 de junho, contra Itália, Canadá e França.