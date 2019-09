Bolsonaro sanciona projeto que amplia posse de arma em área rural

Brasília – No primeiro dia de retorno ao cargo, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nessa terça-feira (17) a posse estendida de arma de fogo em áreas rurais. A nova regra permite carregar a arma por toda a propriedade – e não apenas na sede do imóvel rural, como era previsto pela legislação até agora.

Em processo de recuperação após passar por uma cirurgia, Bolsonaro sancionou a proposta durante evento fechado no Palácio da Alvorada.

Durante a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro fez um apelo a deputados e senadores para ajudarem na aprovação da proposta do governo que amplia para 40 pontos o limite para suspensão da carteira de motorista.

Segundo Affonso Hamm, o presidente Bolsonaro estava com “dificuldade” para falar e os assessores demonstraram preocupação com ele durante toda a cerimônia. Apesar disso, o presidente fez questão de sancionar a proposta nessa terça com a presença de representantes do Congresso. “Ele falou com muito esforço. Até fez brincadeiras”, contou.