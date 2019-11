Bento e Zandoná lamentam quebra na Cascavel de Ouro

A dupla Paulo Bento/Leandro Zandoná, de Cascavel, era uma das favoritas à vitória na 33ª Cascavel de Ouro, disputada domingo no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. No entanto, a quebra do sincronizador do câmbio do Chevrolet Onix frustrou as expectativas deles.

Zandoná estava em busca do bi na prova, uma vez que ganhou a Cascavel de Ouro de Ouro de 2014, quando correu em dupla com Daniel Kaefer, vencedor do domingo, em dupla com Gabriel Correa.

Bento e Zandoná conquistaram o terceiro lugar no grid de largada. Zandoná fez a primeira perna da competição, permanecendo em terceiro até a 24ª volta quando assumiu a vice-liderança e na 26ª chegou à primeira colocação. Na 27ª entrou nos boxes para o primeiro pit stop e entregou o carro na liderança a Paulo Bento, que retornou à pista em quinto e ficou na posição até a 34ª, quando abandonou com a quebra do câmbio.

Segundo Paulo Bento, a performance do Onix estava excelente. “Tínhamos carro para brigar pela vitória. Foi uma pena. Agora vamos pensar no próximo ano, quando iremos trocar o motor de 8 válvulas por um de 16. Estou muito confiante para o próximo ano, quando pretendemos disputar todo a temporada do Campeonato Brasileiro”, informa Paulo Bento.

Leandro Zandoná destaca que o carro estava perfeito, muito rápido. “Iremos terminar entre os três primeiros, com certeza. Pelo comparativo de tempos, dava para brigar pela vitória”, frisa Zandoná.