Basquete: Seleção feminina inicia os treinos para o Pré-Olímpico

Rio de Janeiro – A seleção feminina de basquete apresentará neste domingo (12) ao técnico José Neto, no Rio de Janeiro, visando ao Pré-Olímpico Mundial, último estágio antes dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

No Grupo B com França, Austrália e Porto Rico, as brasileiras vão em busca de três vagas para a disputa no segundo semestre. Ou seja, praticamente basta vencer um jogo da chave.

A seleção feminina viajará para a Europa no dia 28 de janeiro e no dia 3 de fevereiro fará amistoso em Belgrado diante da Sérvia, bronze na Rio 2016. A estreia no Pré-Olímpico Mundial está marcada para o dia 6, às 14h (de Brasília), contra Porto Rico, a seleção mais fraca da competição.

Para os treinos, o técnico José Neto convocou 17 atletas, ainda no mês de dezembro. Para essa disputa, ele não irá contar com duas atletas que faziam parte do planejamento para o Pré-Olímpico Mundial. A pivô Nádia Colhado, do Flammes Carolo (FRA), que está lesionada, e a também pivô Stephanie Soares, por questões educacionais com a sua universidade nos Estados Unidos.

No Pré-Olímpico Mundial, além de Porto Rico, o Brasil enfrentará a anfitriã França, no dia 8 de fevereiro, e a Austrália, no dia seguinte. Os três primeiros colocados da chave se garantirão em Tóquio 2020.