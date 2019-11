Barba está na moda; mas é preciso saber cuidá-la

Assim como os cabelos, a qualidade dos fios da barba diminui nos períodos de altas temperaturas devido à exposição excessiva dos pelos faciais ao sol, ao mar e à piscina. Esses fatores causam o ressecamento dos fios, deixando-os quebradiços e opacos.

Segundo Ana Paula Kascher, diretora comercial da B.URB, a incidência dos raios UV, o cloro e a água salgada também podem oxidar os pigmentos dos fios, causando mudanças na coloração da barba. “Por isso, é importante adotar alguns cuidados extras para manter a barba saudável durante o verão”, diz a diretora. Confira algumas dicas preciosas para cuidar dos fios do seu rosto.

– Lave bem a barba. Principalmente após sair do mar ou da piscina, é importante que você lave a barba para tirar o cloro ou o sal que ficaram nos fios. Além disso, o sol e o calor podem aumentar a oleosidade da face, estimulando a dermatite seborreica no local. “Lavar ajudará a controlar a produção de óleo e eliminar as sujeiras. Para isso, utilize xampus específicos para a barba, que limpa a barba, removendo o acúmulo de impurezas do dia a dia e torna os fios da barba mais fortes e saudáveis”, explica a diretora.

– Mantenha a barba hidratada. Quando exposta ao sol e ao calor do verão, a barba precisa de hidratação adequada para manter-se saudável, já que esses fatores provocam a quebra das cutículas dos fios, tornando-os ressecados e quebradiços. “O uso de óleo para barba pode reduzir esse mal. Por exemplo, o Óleo para barba Venice hidrata, revitaliza e amacia os fios instantaneamente, deixando a barba leve, com fios soltos e brilhantes”.

– Utilize protetor solar. A pele embaixo da barba também necessita de fotoproteção. Para quem possui a barba curta, o filtro solar deve ser aplicado em toda sua extensão. Já para quem tem a barba volumosa, o protetor não se faz tão necessário, pois o volume dos fios cria uma sombra na face e protege toda a região coberta por eles. Mas é preciso aplicar filtro solar nas falhas ou áreas que não estão totalmente cobertas pela barba. Para isso, opte por filtros solares de toque seco que não deixam resíduos e evitam que os fios fiquem brancos por causa do produto.

– Beba bastante água. Manter-se hidratado é fundamental e contribui para a saúde e a aparência da pele, do cabelo e também da barba.

Fonte: www.burb.com.br