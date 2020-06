Automobilismo reinicia por Cascavel

Sem competições desde março, quando começou a pandemia do coronavírus, o automobilismo recomeça neste fim de semana por Cascavel. Neste sábado e domingo, o Autódromo Zilmar Beux será palco da abertura da temporada 2020 da Copa Truck.

Para a realização do evento, será exigido um rígido protocolo determinado pelas autoridades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Saúde do Paraná, do Ministério da Saúde, e pelas portarias da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) e da CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

Dentre as obrigatoriedades de todas as pessoas que estarão no autódromo, de pilotos a dirigentes, de patrocinadores à imprensa, estão a obrigatoriedade da apresentação do exame RT-PCR (com resultado negativo para covid-19) por parte de todos os profissionais envolvidos; os profissionais vindos de fora (pilotos e equipes) deverão apresentar o exame antes de partirem para Cascavel. Já os profissionais contratados localmente também terão de fazer neste fim de semana. Será necessário também o distanciamento social e uso de máscaras.

“A Copa Truck trabalhou muito para conseguir elaborar e cumprir um Protocolo de Conduta e segurança devido ao covid-19, e assim poder garantir o retorno dos profissionais às pistas de uma forma consciente e segura, e ao mesmo tempo levar ao público, que estará em casa, duas corridas emocionantes através da transmissão pela TV e das redes sociais. Essa será nossa mensagem: fique em casa seguro, respeite os decretos municipais, que estaremos também em um ambiente protegido fazendo grandes corridas para vocês”, comenta Vanda Camacho, diretora-geral da Mais Brasil, promotora da competição.

Programação

Toda a programação da etapa de abertura da Copa Truck será disputada neste sábado e domingo.

A prova de sábado terá a largada às 16h15 e a de domingo às 13h. As duas provas terão transmissão ao vivo pela SporTV 2 e revelarão os três primeiros classificados para a Grande Final da categoria.