Os pilotos da Fórmula 1 estão preocupados com os incêndio na Austrália. O inglês Lewis Hamilton doou US$ 500 mil para serem usados no combate aos incêndios. Já Daniel Ricciardo, australiano de maior destaque no automobilismo na atualidade, está organizando um leilão do macacão que irá usar no GP da Austrália, que abre a temporada deste ano da Fórmula 1. Tudo o que for arrecadado será doado às vítimas dos incêndios. Ricciardo é o piloto número 1 da Renault.

