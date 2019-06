Audiência Pública de Cultura em Cascavel será nesta quinta

A equipe da Superintendência-Geral da Cultura da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura reúne-se nesta quinta-feira (27), em Cascavel, com produtores, artistas e gestores municipais da macrorregião Oeste para discutir sobre as demandas do setor artístico e cultural.

O encontro será no Centro Cultural Gilberto Mayer (Rua Duque de Caxias, 379 – Centro). É preciso se inscrever previamente e selecionar uma das 10 áreas artístico-culturais disponíveis. O formulário está em www.cultura.pr.gov.br.

O encontro é dividido em duas etapas: pela manhã, a superintendência apresenta os principais projetos e esclarece dúvidas sobre o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) e as eleições do Conselho Estadual de Cultura (Consec). À tarde, os agentes inscritos em cada uma das dez áreas artístico-culturais se reúnem com especialistas da equipe da superintendência para apresentar as principais demandas e dificuldades.

A ideia das audiências é mapear as demandas culturais de cada macrorregião do Estado, estabelecer diálogo com os agentes, responder todas as dúvidas a respeito de programas e editais e sobretudo construir coletivamente planos setoriais de cultura que atendam todo o Paraná.

A superintendente Luciana Pereira reforça a necessidade de abrir esse canal de escuta ativa com os produtores e gestores culturais. “A gestão participativa é a nossa forma de atuação e, por isso, é importante ouvirmos as pessoas que estão diretamente envolvidas com a cultura nos municípios, apresentar nossas ideias e propostas para, juntos, definirmos políticas públicas para o Estado e uma agenda cultural do Paraná”.

As reuniões já ocorreram nas macrorregiões Litoral (Paranaguá), Campos Gerais (Ponta Grossa ), Centro Sul (Guarapuava), Nordeste (Londrina), Noroeste (Maringá), Sudoeste (Pato Branco) e seguem até 4 de julho.

INSCRIÇÕES – Para participar da audiência, os interessados devem se inscrever por meio do formulário disponibilizado no site www.cultura.pr.gov.br. É importante selecionar a macrorregião em que irá participar e a área da qual faz parte, representa ou tem afinidade. Conheça as oito macrorregiões histórico-culturais do Estado e as cidades que compõem cada uma no site da Superintendência.

SERVIÇO: Audiências Públicas Regionais de Cultura 2019.

Data: 27 (quinta-feira).

Horário: 9h às 17h.

Local: Centro Cultural Gilberto Mayer – Rua Duque de Caxias, 379, Centro – Cascavel – Paraná.

Participe do evento no Facebook: bit.ly/2LedY0x