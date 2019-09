Atletas da ginástica acrobática de Toledo disputam competição inédita

Ginástica acrobática é exclusividade de Toledo no Estado - Crédito: Eliane C. Torres/Divulgação

Toledo – A equipe de ginástica acrobática de Toledo viajou na madrugada desta quinta-feira (5) rumo a São Paulo, onde participará do Torneio Nacional de Ginástica Acrobática. O grupo toledano é formado por 16 atletas e comandado pelo técnico Reinaldo Rahyn Bento. Será a primeira participação das ginastas em uma competição fora do Estado.

“Elas participaram apenas de edições da Copa Oeste, mas estamos bem otimistas. As meninas estão se preparando bem e muito focadas”, comenta o treinador.

A modalidade de ginástica acrobática, apesar de ainda não ser considerada olímpica, já concentra praticantes em São Paulo, Minas Gerais, Brasília e agora no Paraná, somente em Toledo, onde começou a ser praticada no ano passado, representando mais uma opção de esporte, além da ginástica rítmica, já tradicional no município, e da ginástica artística.

A ginástica acrobática pode ser praticada em duplas, trios ou quartetos. A equipe de Toledo é formada por oito duplas. A modalidade, explica Reinaldo Bento, trabalha a força e as duplas precisam ter uma sintonia ampla. Todas as atividades são feitas em duplas, justamente para que ocorra esta integração. A participação nas edições da Copa Oeste, segundo o treinador, foi importante para possibilitar às meninas o entendimento de como funciona uma competição e a importância de fazer as correções sugeridas para melhorar o desempenho.

Reinaldo acredita que a participação no Torneio Nacional servirá de estímulo às atletas para continuar treinando intensamente e buscando sempre melhores resultados.