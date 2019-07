Atleta de Toledo se prepara para o Parapan

São Paulo – A paratleta Cintya Oliveira, da equipe Toledo de Parabadminton, encerrou sua participação na 2ª Etapa do Circuito Nacional de Parabadminton no Centro Paralímpico Brasileiro, em São Paulo, com duas medalhas de ouro. A competição é desenvolvida pela Confederação Brasileira (CBBD) com a presença paratletas de vários estados e serve como preparativos para os Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019, a partir de 23 de agosto.

A paranaense de Toledo foi ao topo do pódio na categoria SU5 na disputa de simples e na dupla mista SU5/SL3, jogando ao lado do também toledano Leonardo Zuffo. Com os dois ouros, Cintya chega a sua quinta medalha na competição só em 2019.

As conquistas na capital paulista, segundo o treinador Fábio Bento, acontecem em um momento importante para a sequência da temporada, pois, já no início de agosto, a paratleta que é beneficiada pelo Programa Bolsa Pódio do Governo Federal retorna ao palco das disputas para uma fase de preparação com a seleção brasileira, que visa à disputa do Mundial, em Besel, Suíça, e do Parapan de Lima, no Peru, que acontece na sequência.

Ate o dia 3 de agosto a paratleta permanece em Toledo e no dia 4 retorna ao Centro Paralímpico Brasileiro, onde permanece treinando com a seleção até o dia 15. No dia 17 embarca para a disputa do Mundial, e no dia 26 segue para o Peru.