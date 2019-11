Athletico e Grêmio fazem duelo direto por vaga no G4

Curitiba – Athletico-PR e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (27) na Arena da Baixada, às 21h30, pela 35ª rodada do Brasileirão num duelo entre duas equipes em situações confortáveis na tabela.

Já garantidos na Libertadores 2020, o Furacão paranaense e o Imortal gaúcho travam um duelo direto pelo G4 do campeonato nacional. O Athletico é o quinto colocado com 56 pontos, três pontos a menos que o Grêmio, quarto colocado.

O time comandado por Renato Gaúcho busca a vitória para tentar se garantir agora diretamente na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, enquanto a equipe comanda por Eduardo Maciel já garantiu isso por ter sido campeão da Copa do Brasil.

Assim, o duelo já é uma preparação para a próxima temporada. Até porque, os rivais poderão se encontrar por alguma fase decisiva de mata-mata, como foi neste ano, na semifinal da Copa do Brasil.

Em campo, o Athletico não conta novamente com o volante Bruno Guimarães, lesionado. Erick e Lucho González são as principais opções para o setor, mas Matheus Rossetto corre por fora. No Grêmio, a tendência é pela repetição da equipe que venceu o Palmeiras no último domingo.