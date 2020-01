Artilheiro, Pedrinho tem expectativa alta para Athletico x PSTC

Curitiba – Depois de 49 dias, o Joaquim Américo, a popular Arena da Baixada, voltará a receber um jogo do Athletico nesta quarta-feira (22), dia no qual o time de aspirantes do Furacão enfrentará o PSTC, às 20h, pela 2ª rodada do Paranaense 2020.

Da equipe que estreou com vitória no fim de semana em Francisco Beltrão, por 3 a 1 sobre o União, apenas quatro jogadores já jogaram profissionalmente no Caldeirão: o lateral-esquerdo Abner Vinicius, o volante Christian e os atacantes Jáderson e Pedrinho.

Apesar da pouca idade (20 anos), o camisa 9 é um dos mais experientes do grupo, com atuações na equipe principal atleticana. “Temos um time novo, mas como eu já estive no principal, a gente pega certa experiência e vai ajudando os meninos que estão começando. É algo diferente, mas positivo”, destacou.

A experiência de Pedrinho foi fundamental na estreia da equipe. Com dois gols, o jogador se destacou e ajudou o Athletico a começar pontuando fora de casa. “Tive a chance de jogar o Paranaense pela primeira vez e consegui marcar logo na estreia”, comemorou.

O atacante chegou ao Athletico em 2019 e estreou no time principal contra o Botafogo, no dia 11 de agosto. Antes dos dois gols contra o União, o camisa 9 havia atuado em seis jogos e tinha passado em branco.

Com a confiança em alta, Pedrinho espera ajudar o Furacão mais uma vez na volta pra casa e na estreia da equipe na baixada. “O time do PSTC é uma equipe com intensidade, então esperamos um jogo muito rápido. É o nosso primeiro jogo em casa e temos que buscar a vitória”, concluiu.