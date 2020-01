Arrastão contra dengue acontecerá neste sábado nos bairros Rainha I e II e Botafogo, em Marechal Rondon

A luta contra a dengue não pode parar. Em Marechal Rondon não está sendo diferente. Neste sábado (01), um novo arrastão está agendado. Os trabalhos serão realizados nos bairros Rainha I e II, Botafogo e arredores.

De acordo com o último balanço, o município rondonense possui 39 notificações, sendo destes, 18 casos de dengue confirmados. Já o Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) está em 3,2%.

“Os números aumentaram consideravelmente nos últimos dias aqui na cidade. Não chega a ser uma epidemia, mas todo cuidado é pouco, ainda mais com municípios próximos em situação alarmante. Essa luta contra dengue só será vencida se nós do poder público e a população enfrentarmos juntos”, salienta a secretária de Saúde, Marciane Specht.

O arrastão de sábado começará a partir das 8h e contará com a grande mobilização de servidores públicos e ainda com o apoio de máquinas das Secretarias de Agricultura e Política Ambiental e de Viação e Serviços Públicos.

O chefe do Setor de Endemias, Sigmar Sérgio Radke, orienta: “precisamos que a população destas localidades que o arrastão abranger, faça durante a semana uma limpeza geral em seus terrenos, que coletem tudo que possa acumular água e que deixem na frente de suas casas. No sábado estaremos com caminhões, recolhendo todos os objetos depositados”, explica.

MULTAS

Toda a equipe de endemias trabalha diariamente para eliminar possíveis criadouros do mosquito. Conforme Sérgio, em casos recorrentes são aplicadas notificações e caso o morador do imóvel não regularize a situação, em até 48 horas, é multado. O valor varia dependendo do número de focos encontrados, podendo chegar a até R$ 1709,00. Se dentro do período de um ano da primeira notificação, novamente focos forem encontrados, o valor da multa poderá dobrar.

SINTOMAS

Se você rondonense sentir alguns sintomas como febre alta, dores musculares intensas, dor ao movimentar os olhos, mal-estar, falta de apetite, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo, procure o mais rápido possível a unidade de saúde mais próxima de sua residência ou então a UPA 24 horas.