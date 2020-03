Aprenda a calcular a numerologia da casa

Para descobrir qual é o número que rege o lugar onde mora, basta reduzir todos os algarismos do seu endereço até chegar a apenas um só. Como? Siga o exemplo: se você mora na rua X, 235, deve somar 2 + 3 + 5 = 10 = 1 + 0 = 1.

Caso more em um apartamento, inclua nessa soma o número que está na sua porta e, se for o caso, também o do seu bloco. Depois de fazer os cálculos, é só ler o significado e as dicas para ter mais harmonia.

Número 1: é uma casa bastante alegre e festiva, onde todas as visitas têm sempre boa acolhida e sentem-se bem dentro dela. Nela, os encontros costumam ser bem animados.Mais harmonia: na decoração, invista em objetos que sejam da cor laranja ou tenham esse tom.

Número 2: seu lar é um ambiente totalmente tranquilo, sereno e aconchegante. Dificilmente, há brigas nesse local e, quando rola desentendimentos, facilmente são resolvidos. Mais harmonia: aposte em tons metalizados no ambiente

Número 3: as energias positivas estão sempre nessa morada. Ela costuma ser atrativa para crianças, já que o clima é de pura descontração. Mais harmonia: flores e plantas dão um toque especial a esse lar.

Número 4: tudo costuma ser organizado. Porém, o astral rígido pode trazer estresse aos moradores. Mais harmonia: tenha objetos de madeira em casa para favorecer todos os ambientes.

Número 5: o clima dessa casa é bastante agitado e alegre. A criatividade está sempre em alta, proporcionando algumas mudanças positivas na vida das pessoas que lá vivem. Mais harmonia: ilumine o seu lar com cores que sejam quentes, como o vermelho, por exemplo.

Número 6: essa morada atrai muitas pessoas que valorizam a convivência em família. Os assuntos domésticos são sempre muito debatidos. Mais harmonia: procure investir nos tons pastéis para harmonizar todos os ambientes. Os tons claros favorecem a tranquilidade.

Número 7: a sensação de tranquilidade e paz desse lar favorece a concentração, a meditação e os estudos daqueles que moram nele. Mais harmonia: flores na cor lilás acentuam o clima aconchegante.

Número 8: as aparências são muito importantes para os moradores dessa casa, que investem no sucesso material para se sentirem plenos. Mais harmonia: utilize a cor amarela na decoração.

Número 9: amor e compreensão são fortes marcas dessa casa que é bastante acolhedora. Favorece a grande generosidade dos moradores. Mais harmonia: verde e azul são cores que podem favorecer e harmonizar esse ambiente.

Fonte: João Bidu