Aplicativo do Detran muda de nome e está de cara nova

O aplicativo do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), desenvolvido em parceria com a Celepar, mudou de nome e está de cara nova. Com o Detran InteliGente o usuário acessa diversos serviços sem sair de casa e também agenda atendimento presencial nas unidades. Ele pode ser baixado na Play Store (Android) e em breve estará disponível na App Store (iOS).

Outra facilidade é o armazenamento de informações de consultas anteriores, o que evita que a pessoa tenha que inserir de novo os dados dela quando faz um novo acesso. O cidadão também pode utilizar o App para confirmar sua chegada na unidade quando tiver atendimento for agendado. Ele procura o cartaz do DetranCode e utiliza o aplicativo, o que evita filas e poupa tempo.

De acordo com o diretor-geral do Detran-PR, Cesar Kogut, o Estado tem se empenhado para desburocratizar e facilitar ao máximo o atendimento. “O cidadão que quer resolver algum problema não precisa perder um dia para isso ou sair de casa para ir até o Detran. É possível resolver muitas coisas do trabalho ou mesmo do sofá de casa”.

Segundo a diretora de Tecnologia e Desenvolvimento do departamento, Jaqueline Almeida, o desenvolvimento de soluções com uso da tecnologia facilita a vida do cidadão. “O App Detran InteliGente traz uma série de recursos na palma da mão do cidadão paranaense, que de forma ágil e descomplicada obtém informações sobre os serviços do Estado voltados ao trânsito”, diz.

O presidente da Celepar, Allan Costa, destaca esta parceria no Governo do Estado. “Este aplicativo é mais um fruto da parceria entre o Detran e a Celepar, que trilham juntos o caminho da desburocratização por meio da inteligência, inovação e tecnologia”.

FACILIDADE – Com o Detran InteliGente o cidadão pode consultar os pontos da carteira de habilitação, verificar o andamento da emissão da CNH, emitir um extrato de débitos do veículo (IPVA, licenciamento, seguro DPVAT e infrações) e também o extrato das multas pagas. O aplicativo possibilita solicitar emissão da segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), emitir guias de pagamento de multas, IPVA e licenciamento, recuperar o número de processos do Detran e, ainda, agendar atendimento para unidades onde este serviço está disponível.