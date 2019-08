AO VIVO: Câmara vota cassação de prefeita de Quedas do Iguaçu

Foto aérea do município de Quedas do Iguaçu- Crédito: Divulgação

Foto aérea do município de Quedas do Iguaçu- Crédito: Divulgação

Começou às 13h dessa terça-feira (6) na Câmara de Vereadores de Quedas do Iguaçu, a votação do parecer da CP (Comissão Processante) que investiga as suspeitas de superfaturamento na compra de bolos e salgados pelo Executivo municipal.

Nesta tarde, os 13 vereadores decidem se são favoráveis ou não ao parecer que definiu pela cassação da prefeita Marlene Revers. Para que a cassação seja aprovada, é preciso que dois terços dos votos, ou seja, nove parlamentares, vote em favor do relatório.

Acompanhe o AO VIVO direto da sessão:

Leia mais sobre o assunto: