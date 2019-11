Antonio Volmei dos Santos é o novo titular da Semppro

O prefeito Leonaldo Paranhos assinou na manhã desta segunda-feira (11), a nomeação do policial civil Antonio Volmei dos Santos como novo secretário municipal da Semppro (Secretaria Municipal de Política Sobre Drogas e Proteção à Comunidade), com Roseli Vascelai, assumindo uma diretoria da Secretaria Municipal de Assistência Social, e Emílio Martini passando a responder pela coordenação do programa “Cidade do Idoso”. A solenidade contou com a presença de secretários, servidores municipais, vereadores e representantes de organismos de segurança.

“São dois temas importantes que conseguir ajuntar. Há 25 anos eu, o Alécio (presidente da Câmara de Vereadores) e outras pessoas trabalhamos esse tema. Então, criamos uma secretaria de política sobre drogas e proteção à comunidade; não é uma secretaria antidrogas. Lá temos três linhas: prevenção, combate e recuperação”, disse Paranhos ao destacar o trabalho iniciado por Roseli Vascelai e que já conta com o Programa Vida Nova, “um cartão que garante à família que tem alguém que é dependente, o tratamento; quem tem um filho ou uma pessoa na família que é dependente tem a garantia de tratamento nas clínicas credenciadas”. Paranhos destacou ainda a importância do trabalho de “proteção à comunidade” através da Defesa Civil e da Guarda Municipal.

Paranhos lembrou ainda que as mudanças já estavam programas, até pela previsão da lei que estabeleceu a Guarda Municipal. “A lei diz que a Guarda Municipal deve ser coordenada por um servidor público da própria corporação. A Roseli é uma mulher de fibra, com grande sensibilidade vai no ajudar muito na Assistência Social e o Volmei tem uma grande experiência na Segurança Pública, uma vida inteira dedicada a esse tema o que nos deixa seguros e confiantes”, completou.

“Foi um desafio vir da polícia civil, a polícia judiciária e trabalhar com a Guarda Municipal. Agora, um novo desafio feito pelo prefeito Paranhos para assumir a secretaria. Mas, estou pronto para trabalhar, contando com o apoio das duas guardas, a Patrimonial e a Municipal”, disse o novo secretário Volmei. Roseli Vascelai agradeceu ao prefeito Paranhos pela “oportunidade de trabalhar na Semppro e conhece a realidade da nossa cidade, aprender mais sobre segurança, a Defesa Civil e esse importante trabalho de prevenção, combate e, principalmente, na recuperação”.

Cidade do Idoso

Emílio Martini, que ocupava uma diretora na Assistência Social, foi designado para coordenar a implantação da “Cidade do Idoso”, proposta que completa as ações do “FeliCidade do Idoso”. “A Cidade do Idoso será implantada no Parque Tarquínio que passará por uma transformação onde teremos uma programação de segunda a sexta-feira com piscina, pista de caminhada, equipe do PSF (Programa Saúde da Família); nossos idosos terão ônibus específicos para frequentar as atividades”, detalhou Paranhos.

A “Cidade do Idoso”, explicou Martini, “é um compromisso do prefeito Paranhos e que vai fortalecer o nosso programa FeliCidade do Idoso e para isso, obviamente, demanda tempo e dedicação e agora vou me dedicar exclusivamente nisso”.