Amop quer maior reconhecimento da região oeste 

Durante a Marcha à Brasília, que aconteceu nesta semana, o presidente da AMOP (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná), prefeito de Jesuítas e Junior Weiller, tratou com o diretor do Departamento de Ensino do Ministério da Defesa, vice-almirante Luiz Octávio Barros Coutinho, sobre dois temas que dizem respeito à nossa região; a questão da segurança na fronteira e a execução do Projeto Rondon.

O presidente da AMOP quer que a região seja reconhecida pela sua importância, nos cenários estadual e federal, em relação à economia, meio ambiente e segurança estratégica.Projeto Rondon. O Projeto Rondon é uma ação governamental que, em parceria com as Instituições de Ensino Superior, visa somar esforços com as autoridades municipais e as lideranças comunitárias, a fim de contribuir com o desenvolvimento local sustentável e na construção e promoção da cidadania.

A operação está prevista para ocorrer em janeiro de 2020. “O Oeste do Paraná é muito relevante nos cenários estadual e federal, tanto nos contextos econômico e ambiental, quanto no de segurança, daí a importância de se ter políticas dessa natureza, a fim de que tenhamos a devida atenção dos governos”, afirmou Junior Weiller.