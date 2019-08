Amadorzão 2019 já está com as inscrições abertas

Competição que foi considerada um sucesso no ano passado, com novo formato e atrativos aos participantes, o Campeonato Municipal de Futebol Amador 2019 está com as inscrições abertas.

A competição, que está em sua segunda edição, reuniu dirigentes da Secretaria de Cultura e Esporte e de equipes esportivas na última segunda-feira (19), para tratar de assuntos relacionados às disputas, como definição das etapas e do formato a ser adotado este ano.

Foi definido também que no total serão 32 equipes participantes, sendo 16 na 1ª Divisão e 16 na 2ª Divisão. As 16 vagas na 1ª Divisão estão reservadas para as 16 melhores equipes da edição de 2018, mas ainda assim precisam se inscrever para a competição deste ano. Para a 2ª Divisão podem se inscrever qualquer equipe interessada. Os elencos devem ser formados por jogadores nascidos até 2003, em ambas as divisões.

As inscrições para a 1ª Divisão devem ser feitas até o dia 30 de agosto, enquanto as inscrições para a 2ª Divisão seguem abertas até o dia 9 de setembro. Elas devem ser realizadas das 8h às 17h no Complexo Esportivo Ciro Nardi. Mais informações podem ser obtidas pelo fone 3902-1351.