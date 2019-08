Alep congita parcelar reajuste também para os demais poderes

Curitiba – O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Hussein Bakri (PSD), defendeu que os servidores dos demais poderes – Judiciário e Legislativo, Ministério Público e Tribunal de Contas – também tenham reajuste salarial parcelado até 2022, a exemplo do proposto para os funcionários do Executivo. O projeto do governo para a data-base dos servidores do Executivo prevê o pagamento de reajuste de 2% em janeiro do ano que vem, 1,5% em janeiro de 2021 e mais 1,5% em janeiro de 2022.

Tribunal de Justiça, Ministério Público e Tribunal de Contas encaminharam em julho à Assembleia proposta de reposição salarial para seus servidores de 4,94% – referente à inflação de maio de 2018 a abril de 2019 -, com pagamento retroativo a maio deste ano. Os servidores do Executivo – que estão com os salários congelados desde 2016, e acumulam perdas de 17% – reivindicavam o mesmo, mas o governo alega não ter condições financeiras de pagar a reposição integral da inflação no momento.

Diante do impasse, a Assembleia suspendeu a tramitação dos projetos de reajuste dos demais poderes.

Segundo Bakri, uma reunião com os representantes do FES/PR (Fórum das Entidades Sindicais dos Servidores Públicos do Paraná) está marcada para hoje, na Casa Civil.