Alécio Espínola assume a Prefeitura e determina abertura do orçamento 2020

O presidente da Câmara de Vereadores, Alécio Espínola, assumiu nesta quinta-feira (2) a Prefeitura de Cascavel por um período de dez dias durante as férias do prefeito Leonaldo Paranhos. Ele assinou, pela segunda vez [a primeira foi em janeiro do ano passado] o livro histórico no qual estão registrados os atos de transmissão de cargo entre os chefes do Executivo desde o ano de 1964, na presença de assessores e do morador do Bairro Paulo Godoy, Antônio Padilha. Testemunharam o ato, ainda, o secretário de Planejamento e Gestão, Edson Zorek; o chefe de Gabinete, Alcineu Gruber, e o superintendente da Acesc, Beto Guilherme.

“É uma honra estar aqui para poder exercer esta função tão nobre, que é o de prefeito de Cascavel, e dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado pelo prefeito Paranhos nesses três anos; trabalho sério, transparente, arrojado e acelerado. E como quem está de férias é o prefeito, o Município não pode parar, então vamos seguir este ritmo”, disse Alécio.

O primeiro ato do prefeito em exercício foi abrir o exercício financeiro 2020, cujo orçamento deste ano é de R$ 1,506 bilhão, valor que em relação ao exercício anterior – já incluindo a nova autarquia Transitar (R$ 88,6 milhões) – ficou 5% maior do que o inicialmente previsto para 2019, de R$ 1,349 bilhão. “Dessa forma, o Município não para e podemos dar continuidade a todo cronograma de obras e licitações que o prefeito Paranhos deixou em andamento”, determinou Alécio.

Embora a norma contábil estabeleça o mês de janeiro para que os gestores públicos possam finalizar ajustes do ano anterior, com a abertura do exercício financeiro logo no primeiro dia útil do ano as secretárias ficam aptas a readequar despesas de contratos que estavam em andamento e que estão lotados no exercício 2019 e iniciar os procedimentos de empenhos para eventuais necessidades, além de iniciar os trâmites legais de novos processos licitatórios. Paralelamente à abertura do orçamento 2020 pela Secretaria de Planejamento e Gestão, a Secretaria de Finanças trabalha no fechamento contábil-financeiro do exercício 2019, cujos relatórios serão conhecidos nas próximas semanas, mas que já apontam para uma situação superavitária, segundo anúncio feito na última semana do secretário de Finanças, Renato Segalla.

Acompanhamento de obras

Nesses dez dias à frente do Executivo, o prefeito em exercício concentrará a agenda no acompanhamento das principais obras que estão em andamento no Município, como o novo terminal de passageiros do Aeroporto Municipal, o Ecoparque Oeste, as escolas municipais Gladis Tibola e da Transparência, as USFs Tio Zaca e FAG e trechos de asfalto no interior, entre outras.

Nesta manhã Alécio mantém reuniões de trabalho com o Departamento de Gestão de Compras, e com os secretários de Agricultura, Saúde e o presidente do IPC. “Vamos acompanhar essas obras em andamento, as obras previstas, todas importantes e que farão parte da história do Município. Pretendo começar fazendo visitas na região Oeste da cidade, que concentra obras importante como o Ecoparque Oeste, a nova unidade de saúde Tio Zaca e depois passar pela Escola da Transparência, no Bairro Floresta. Estou à disposição da população neste dias”, garantiu Alécio.