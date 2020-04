Aeronaves já transportaram 4.569 amostras para testes de coronavírus

A frota composta por quatro aviões e um helicóptero da policia militar policia civil, foram responsáveis pelo transporte dos testes de coronavírus que completaram nessa segunda-feira (27), 4.569 amostras de material em 19 regionais de Saúde do Paraná, segundo levantamento da Casa Militar, órgão responsável pela operação.

BALANÇO – Segundo o relatório de 35 dias de atividades ininterruptas (24 de março a 27 de abril), a média diária de coleta é de 130 amostras. Alguns dias apresentaram picos mais acentuados, como em 30 de março, com 240, ou em 18 e 24 de abril, com 216 cada.

TESTES – O Lacen-PR (Laboratório Central do Estado) é o principal ponto de referência do Paraná para os exames. Já foram realizados mais de 12 mil testes desde o aparecimento dos primeiros suspeitos no Paraná.

Atualmente o Lacen-PR possui a capacidade de realizar mais de 1.000 testes por dia, graças a parceria com a Unidade de Apoio para Diagnóstico da covid-19, Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná), Fiocruz, IBMP (Instituto de Biologia Molecular do Paraná) e Lacen-PR.