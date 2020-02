ADI pelo Paraná: Unale, Quinzena Laranja e Maioridade penal

Unale

O deputado Anibelli Neto (MDB) participou em Brasília da posse da nova diretoria da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais). O deputado assumiu a secretaria da Unale para o Paraná “com a missão de levar as reivindicações e trazer as soluções para diversas pautas de interesse do Legislativo paranaense”.

Quinzena Laranja

A deputada Maria Victória (PP) apresentou projeto de lei que garante às mulheres vítimas de violência doméstica o direito de zelar por suas vidas. “Vamos trabalhar para implantar a Quinzena Laranja de Combate ao Feminicídio. É uma campanha da ONU aderida por 192 países, incluindo o Brasil. Com essa iniciativa, o Paraná será o primeiro estado a inserir no calendário oficial a Quinzena Laranja, de 25 de novembro a 10 dezembro de cada ano.” Segundo a deputada, a data alerta para a urgente necessidade de prevenir e eliminar a violência contra mulheres e meninas.

Maioridade penal

Em entrevista ao deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) defendeu a redução da maioridade penal para 16 anos para crimes “gravíssimos”.

Casos de violência

O deputado Delegado Francischini (PSL) apresentou projeto de lei determinando aos condomínios do Paraná a comunicação de indícios ou ocorrência de casos de violência contra mulher, crianças, adolescentes e idosos. O deputado participa da campanha de conscientização sobre assédio e importunação sexual no Carnaval, promovida pela Abrabar.

Força Nacional

O Ministério da Justiça e Segurança autorizou a prorrogação da Força Nacional no apoio às forças locais, no Paraná e em outros três estados. As ações de segurança estarão concentradas nas capitais e nas regiões metropolitanas. No Paraná, a operação continuará em São José dos Pinhais.

Roupa suja

O deputado Galo (Pode) disse estar indignado com o desprezo do partido. “Deixo aqui um desabafo e um esclarecimento para meus eleitores. O Podemos não me respeita. Eu tenho compromisso com os meus eleitores e tenho demonstrado isso na Assembleia Legislativa, mas o Podemos me largou, passou-se um ano e eu nunca consegui conversar com a diretoria nacional do Podemos. Foram inúmeras as desculpas, simplesmente não me atende”.

Que garantias?

O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava Jato, afirma que a proposta de juiz de garantias previsto em lei recente poderia ser um avanço, mas nos países nórdicos. “No Brasil, contudo, funcionará como uma quinta instância que aumentará a morosidade e a impunidade num sistema já lento e leniente em relação a crimes econômicos como a corrupção”, disse em artigo publicado na imprensa.

Concessão

O deputado Ricardo Barros (PP) participa hoje de audiência pública na Assembleia Legislativa que vai debater as novas concessões rodoviárias do Paraná. O encontro proposto pelo deputado Tião Medeiros (PTB) reúne representantes do Estado, da Agepar, do setor produtivo e da sociedade civil.

Misuta no MDB

O presidente estadual do MDB, João Arruda, abonou a ficha de filiação do advogado Nelson Águila Misuta, já apontado como pré-candidato a prefeito de Londrina. “O Delegado Misuta é professor, servidor público, arquiteto, advogado, contador e sabe o que o povo de Londrina precisa e também sabe como fazer uma boa gestão a frente da prefeitura. Também fizemos filiações de novas lideranças para a formação da chapa de vereadores do novo MDB”.