ADI pelo Paraná: Ricardo Barros, Procon e Alep

Alta médica

O deputado Ricardo Barros (PP) informa que recebeu alta médica e está liberado para retomar as atividades após testar positivo para covid-19. Barros foi contatado pela Secretaria de Saúde de Maringá, que encerrou o acompanhamento após 14 dias do início dos sintomas. O deputado também se consultou com sua médica pneumologista, que o liberou para retomar suas atividades.

Dez dias

O Procon passou a notificar fornecedores de produtos e serviços para que apresentem uma solução às reclamações formalizadas pelos consumidores num prazo máximo de dez dias úteis. “A medida evita aglomerações e preserva o consumidor, e, na prática, exige a solução para o problema sem que haja a necessidade de reunir as partes em audiências, o que é perigoso nesse momento”, explica o secretário Ney Leprevost (Justiça, Família e Trabalho).

Canal aberto

A Assembleia Legislativa tem agora um canal próprio na televisão aberta. Para assistir à programação da TV do Legislativo e às sessões on-line, basta acessar o canal 20.2. “É uma ferramenta importante para que os paranaenses possam acompanhar e fiscalizar o trabalho do Legislativo”, disse o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), 1º secretário da Casa. A TV Assembleia também está disponível no canal 16 da NET, Canal 21 e YouTube, além das transmissões no Facebook e no Twitter.

Chamada

A Assembleia Legislativa autorizou o governador Ratinho Junior a chamar os policiais militares e os bombeiros inativos para atuar “em outras atividades de apoio de que necessitam os órgãos públicos e entidades estaduais, não propriamente finalísticas ou operacionais”.

Viagens de ônibus

As viagens interestaduais foram liberadas pelo governo federal e a Secretaria Estadual de Segurança passou a fiscalizar os ônibus. Em Curitiba, cerca de 100 ônibus circulam pela rodoferroviária diariamente. Antes da pandemia do coronavírus, eram 600 ônibus. Em Londrina, entre 300 e 500 ônibus passavam pela rodoviária por dia. Agora, são 30.

Feiras livres

Algumas cidades liberaram as feiras livres, as de produtor, de artesanato, feirinhas populares etc. São os casos de Guarapuava, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá e Cascavel. Em Curitiba, as feiras não fecharam, mas a procura não é tão grande e os feirantes adotaram a entrega em casa.

Dias das mães

As Prefeituras de Londrina e Maringá autorizaram o comércio a estender o funcionamento na semana dos Dia das Mães (10 de maio). Os shoppings das grandes cidades estão atendendo no sistema drive thru.

Devolve

A concessionária Caminhos do Paraná foi condenada pela 1ª Vara Federal de Curitiba a devolver R$ 150 milhões aos cofres públicos. A decisão do juiz federal Friedmann Anderson Wendpap segue as investigações da Operação Integração, 48ª etapa da força-tarefa Lava Jato. Cabe recurso.

Concurso

A Polícia Civil do Paraná abriu concurso para contratar 50 delegados, 300 investigadores e 50 papiloscopistas. O salário de delegado é de R$ 18.280,05, de investigador é de R$ 5.588,05 e, papiloscopista, de R$ 5.867,45. As inscrições seguem até 2 de junho.

Redação ADI-PR Curitiba