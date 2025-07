Coluna AMC Cascavel

1ª Copa Tênis Mania: Kristian Pereira e Jéssica Meneguel vencem primeiras finais

Foto: Berit Press

Cascavel e Paraná - A AMC (Associação Médica de Cascavel) sediou, no último domingo (6), as primeiras finais da 1ª Copa Tênis Mania, competição que começou em 26 de abril e se encerra ainda neste mês de julho.

No masculino (segunda classe), Kristian Pereira garantiu o título ao vencer o médico Dr. Eduardo Sonda, que ficou com o vice-campeonato. A premiação contou com a presença do professor Michel Paiva e de Sandra, representante da Bionava, uma das patrocinadoras do evento.