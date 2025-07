Coluna Isto Posto

TÁ COMO O DIABO GOSTA

Cascavel e Paraná - Foi mais uma rasteira, desta feita de onze milhões por deputado federal, – POR DEPUTADO – rasteira aplicada nas pernas da Sociedade Brasileira, via Hugo Motta, presidente da Câmara Federal e, rasteira que deve ter sido combinada desde a eleição desse Hugo Motta para a presidência desse organismo que mais insulta a sistemática política brasileira do que favorece seu povo.

Hoje, no Brasil, tudo indica que devemos interromper aquele velho chavão interrogativo que questiona: “Quem manda, afinal”? E devemos interromper o chavão tendo em vista que “o mando” nos últimos dias está na base da dança, aquela do “Dois prá lá… dois prá cá”. É que vivemos num tal clima que, a certa altura é a Câmara quem decide “sobre o isso ou aquilo” e, dali a pouco, é o “Kmer vermelho brasileiro” – com o seu Pol Pot regional, digamos o STF que se agita e rebate que não, que “tal coisa” será decidida ou pelo colegiado ou “pelo irmão tal isoladamente” e… “Assim Caminha a Humanidade” como destaca-se pelo título aquele velho clássico do cinema.

Assim é que, embora cada “chamado deputado federal” – já tenha em sua caneta 37 milhões, Motta, numa afronta a todos nós, destinou-lhes mais onze milhões. Vai, povo…Vota.

Obrigado, presidente Donald Trump, por estar cuidando de nossos problemas brasileiros, apesar do PT estar esperneando devido a essa ajuda que ele – PT e seus habituais exploradores – estarem inconformados e, com isso, mordendo os próprios calcanhares – de raiva. De resto, imagine-se o que mais já teriam feito se Trump não estivesse no meio dessa turbulência de narrativas criadas pela esquerda.

